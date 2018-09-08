В Краснодарском крае автобус смыло в море

Под Новороссийском в селе Широкая Балка автобус смыло в море. Об этом сообщают очевидцы в сети.

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Фотографии с автобусом, который терпит бедствие появились в сети недавно. На них видно, что лобовое стекло у автобуса повреждено, но внутри к этому моменту никого из пассажиров уже не было.

Причиной произошедшего стал сильный шторм, который накануне прошел по Новороссийску.

О пострадавших в происшествии на данный момент ничего не известно.

Фото из сети

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