В Краснодарском крае автобус смыло в море

Под Новороссийском в селе Широкая Балка автобус смыло в море. Об этом сообщают очевидцы в сети.
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Фотографии с автобусом, который терпит бедствие появились в сети недавно. На них видно, что лобовое стекло у автобуса повреждено, но внутри к этому моменту никого из пассажиров уже не было.
Причиной произошедшего стал сильный шторм, который накануне прошел по Новороссийску.
О пострадавших в происшествии на данный момент ничего не известно.
Фото из сети