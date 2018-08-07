В крепости Керчь обнаружили более 1500 взрывоопасных предметов

Отряд Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» продолжает работу на территории Республики Крым, главной задачей подразделения является очистка территории памятника фортификационного строительства «Крепость Керчь» от взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной Войны. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Республике Крым.

Как отмечает помощник начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Владимир Иванов, в состав группы вошли 25 специалистов — это высококвалифицированные пиротехники, кинологи, специалисты робототехнического управления, медицинские сотрудники, а также 4 единицы специализированной техники. Для эффективного выполнения ответственной задачи на территории Крепости Керчь был развернут палаточный городок, который оснащен всем необходимым для жизнеобеспечения пиротехников МЧС России.

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Специалистам приходится работать в довольно сложных условиях: на склонах, поросших растительностью, отвесных скалах и даже в тесных штольнях, разбор которых весьма кропотливая и сложная работа. Боеприпасы здесь буквально под ногами, а своды могут обрушиться в любой момент.

По словам Владимира Иванова за две недели работы спасателями очищена территория крепости общей площадью 7500 м2 и обнаружено более 1500 взрывоопасных предметов времен ВОВ такие как: авиационные снаряды, гранаты, минометные мины и артиллерийские снаряды различных калибров.

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Именно поэтому разминированием крепости «Керчь» занимается Центр «Лидер», сотрудники которого привлекаются для решения и более сложных задач во время ликвидации различных чрезвычайных ситуациях. У каждого спасателя группы огромный опыт работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов не только на территории России, но и за рубежом. Работы будут проводиться как на суше, так и в акватории, для того, чтобы сделать данный уникальный исторический памятник безопасным для посещения туристов.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым обращаются ко всем жителям и гостям полуострова — при обнаружении взрывоопасных предметов немедленно сообщайте в территориальные подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым по номеру «101».

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