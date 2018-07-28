В Крепости «Керчь» проходят новые работы по разминированию

На этот раз крепость посетили специалисты из отряда по проведению спасательных операций особого риска МЧС России «Лидер». Они займутся проведением работ по очистке фортификационных сооружений крепости от взрывоопасных предметов. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Республике Крым.

Работы по поиску и ликвидации начались еще с 25 июля и продлятся до 11 октября.

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В сообщении сказано, что в состав специальной группы входят 25 человек. Все они высококвалифицированные пиротехники, кинологи, специалисты робототехнического управления, медицинские сотрудники, а также 4 единицы специализированной техники.

Как пишет пресс-служба у каждого человека из группы большой опыт по обезвреживанию и ликвидации взрывоопасных предметов и не только на территории России.

Работы по разминированию будут проводиться как на суше, так и в акватории.

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