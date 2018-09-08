В крепости «Керчь» за день разминирования было найдено более 1000 боеприпасов времен ВОВ

Примерно 1,2 тысячи боеприпасов времен Великой Отечественной войны было найдено на территории крепости «Керчь» за один день. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе МЧС по РК.
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«Группа профессионалов выполняет работы, чтобы сделать памятник фортификационного строительства безопасным для посещения туристов и местных жителей. Так, только за вчерашний день пиротехниками МЧС России обследован участок местности общей площадью 9 тыс кв м, на котором было обнаружено 1188 взрывоопасных предметов», – отмечают в ведомстве.
Работы по разминированию будут проводиться до 11 октября. Специалисты-пиротехники из «Лидер» МЧС России на данный момент обнаружили более 40 000 боеприпасов времён ВОВ.