В Крыму пройдет поисковая экспедиция «Аджимушкай»

Cегодня в Крыму начнет свою работу поисковая экспедиция «Аджимушкай». Поисковые работы продлятся до 5 августа. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщила ответственный секретарь Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поискового движения России», председатель комиссии Общественной палаты РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Елена ЦУНАЕВА.

«У нас будут работать Владимир Щербанов, который принимает участие в экспедиции с 1982 года, а Владимир Симонов – с 1990-го. То есть очень длительная экспедиция», — отметила ЦУНАЕВА.

Первая поисковая экспедиция прошла еще в 1972 году по инициативе Керченского историко-археологического музея и редакции журнала «Вокруг света».

Основная цель данных экспедиций – поиск легендарного архива гарнизона Центральных Аджимушкайских каменоломен, личных документов погибших военнослужащих, реликвий военного времени и незахороненных останков бойцов и командиров Красной Армии.

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