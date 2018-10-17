В Крым прибыл ИЛ-76 МЧС России с врачами

Сегодня в 19:00 в Симферополь прибыл самолёт ИЛ-76 МЧС России с группой с психологов и медицинскими специалистами, которые будут оказывать помощь пострадавшим в ЧС в Керченском политехническом колледже. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Республике Крым.

«В Республику Крым прибыло 5 психологов Центра экстренной психологической помощи МЧС России, 8 человек отряда «Центроспас» МЧС России, 11 человек Всероссийского центра медицины катастроф «Защита», а также психиатры ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава России (4 чел.). На борту самолета также находится необходимое медицинское оборудованием (5 модулей на 20 чел.)», — сообщает ведомство.

Помимо этого, вертолёты МИ-8 МЧС России, которые прибыл из Сочи и Ростова-на-Дону, совершили посадку в аэропорту города Керчь. Они прилетели со всем необходимым медицинским оборудованием.

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В ведомстве также сообщили, что на месте с родственниками погибших и пострадавших уже работают специалисты-психологи Крымского и Южного филиалов Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

«Дополнительная группа психологов ВЦЭП МЧС России прибыла для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим и их родственникам, а также для реализации системы мероприятий по сохранению психического здоровья и психологического благополучия очевидцев и сотрудников. Группа медицинских специалистов будет направлена в лечебные учреждения для оказания квалифицированной медицинской помощи пострадавшим», — сообщается в ведомстве.

Также сообщается, что организована работа оперативных штабов и оперативных групп Южного регионального центра и Главного управления МЧС России по Республике Крым во взаимодействии с органами местного самоуправления и другими экстренными службами.

Фото: Главное управление МЧС России по Республике Крым

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