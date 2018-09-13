В Крым пришел Южный циклон: в Керчи снова будет ураган?

Южный циклон над Черным морем грозит грозами, шквалистым ветром и ливнем. Керчанам готовиться к новому урагану?

В связи с выходом южного циклона вечером 13 сентября, в течение суток 14 и 15 сентября в Крыму ожидаются сложные

погодные условия: сильные, местами очень сильные дожди, грозы, град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с. Об этом сообщает МЧС Крыма.

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По данным синоптиков в Керчи со второй половины дня 14 сентября и до конца суток 15 сентября ожидается ухудшение погодных условий. Завтра будет восточный, к вечеру юго-восточный ветер — 15-17 м/с с порывами до 23 м/с. Временами дожди.

Сотрудники гидрометеоцентра отметили, что в этот раз не будет такого сильного урагана, как в прошлые выходные. Однако, не стоит забывать о мерах предосторожности.

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