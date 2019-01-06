В Крымских горах остаётся опасность схода лавин

Ещё в ближайшие двое суток в горах Крыма будет сохраняться опасность схода снежных лавин. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России, передаёт РИА Новости Крым.

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«По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в горах Крыма 7 и 8 января сохраняется опасность схода снежных лавин», — говорится в сообщении.

Ведомство призывает жителей и гостей полуострова соблюдать осторожность.