В горах Крыма пострадал шестилетний ребенок

В Крыму во время зимних игр на Ангарском перевале травмы получил шестилетний ребенок. Об этом сообщает Риа Новости Крым со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Республике Крым.

Инцидент произошел 20 января в районе полудня.

«При падении с санок ребенок 2012 года рождения получил рваные ссадины лица. На место происшествия немедленно прибыли специалисты Алуштинского аварийно-спасательного отряда «Крым-СПАС», — уточнили в ведомстве

Они оказали ему первую медицинскую помощь. Ребенок в госпитализации не нуждался.

Читайте: Керченская команда выигрывает в соревнованиях по баскетболу

Напомним, что на Ай-Петри, несмотря на запрет от МЧС из-за опасности схода лавин, едут туристы. Проезд туда официально закрыт с 4 января, когда около сотни машин и 300 человек оказались заблокированы из-за схода снежных лавин. Больше 12 часов спасатели разгребали снег и освобождали автомобилистов.

Крымчане, будьте осторожны во время подобных развлечений!

Фото: Риа Новости Крым