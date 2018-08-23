В крымских школах появится новый предмет — «Родной язык»

В российских школах с этого года будет преподаваться новый предмет «Родной язык». Об этом сообщил на своей официальной странице в Facebook глава Республики Крым Сергей АКСЕНОВ.

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«С сентября во всех школах РФ вводится новый предмет «Родной язык». Госдума приняла в окончательном чтении советующий законопроект», — написал глава РК.

Сергей АКСЕНОВ уточнил, что еще в прошлом президент РФ Владимир ПУТИН выступа на заседании Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям сказал: «языки народов России – это неотъемлемая часть самобытной культуры народов России, изучать эти языки – гарантированное конституцией право, право добровольное».

Глава Республики напомнил, что на полуострове три государственных языка – украинский, русский и крымско-татарский.

«У представителей народов нашего полуострова и раньше была возможность изучать в школе родные языки, но на факультативной основе. Теперь эта возможность оформлена законодательно, в учебные планы внесены соответствующие изменения», — написал глава РК.

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