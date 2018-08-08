В крымско-татарском поселке восстанавливают освещение

«Горсвет» начал проводить работы по восстановлению системы уличного освещения в поселке Джаныкой. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал заместитель главы администрации Керчи Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ.

Чиновник поделился с подписчиками планами по реконструкции уличных фонарей: вначале «Горсвет» избавляется от старых плафонов, после чего устанавливает новые — светодиодные. Кроме того, замене подлежат провода и щит управления, который теперь станет автоматическим. Так что жители поселка могут не волноваться: демонтаж — явление временное и совсем скоро на смену пришедшему в негодность оборудованию придет новое, качественное и отлично работающее.

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Замена элементов уличного освещения происходит в рамках муниципальной программы по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений. На работы из бюджета керченской администрации выделено более 3 миллионов рублей.

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