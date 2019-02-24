В Крыму 40-летний мужчина прятался под кроватью от судебных приставов

Мужчина, не желая выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка, прятался под кроватью. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Республике Крым.

На принудительном исполнении в отделе судебных приставов находится исполнительное производство о взыскании с жителя Кировского района алиментов на содержание несовершеннолетнего сына в размере четверти всех видов заработка.

Должник алименты не платил, никакой помощи ребенку не оказывал, а также не пытался трудоустроиться.

Судебные приставы осуществляли выезды по месту жительства мужчины, однако родители должника утверждали, что он уехал на заработки. В связи с длительным отсутствием, гражданина объявили в розыск.

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В рамках проведения розыскных мероприятий, судебные приставы в очередной раз услышали от родителей, что их сына нет дома. При осмотре помещения было установлено, что 40-летний мужчина всё это время прятался от сотрудников службы под кроватью в дальнем углу комнаты.

В отношении должника составлено два протокола об административных правонарушениях — неуплата алиментов и воспрепятствование законной деятельности судебного пристава. Также сотрудники службы предупредили гражданина о применении мер уголовного воздействия, если и далее он будет уклоняться от исполнения родительских обязанностей.