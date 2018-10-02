В Крыму бензин подешевеет, но нескоро и всего на рубль

Только после запуска железнодорожной части Крымского моста. Так считают в Корпорации развития Республики Крым.

После того, как откроется железнодорожное сообщение через Керченский пролив, стоимость бензина должна снизиться – считает Корпорация развития Республики Крым.

Пресс-служба ведомства отмечает, что цены на горюче-смазочные материалы в Крыму при запуске железнодорожной части Крымского моста снизятся примерно на рубль, хотя и будут превышать цены на топливо в Краснодарском крае.

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Министр экономического развития Крыма Наталья ЧАБАН считает, что транспортная доступность позволит Крыму развиваться быстрее в плане туризма, торговли и транспорта.

Также запуск железнодорожного и грузового транспорта через Крымский мост позволит снизить цены на стройматериалы и товары для агропромышленного комплекса Республики Крым.

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