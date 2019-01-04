В Крыму без света остались свыше 6 000 абонентов

В ночь с 3 на 4 января 2019 года непогода стала причиной повреждений воздушных линий электропередачи в нескольких районах Крыма. Больше всего пострадали сети Сакского, Ленинского, Черноморского районов, а также города Евпатории. Зафиксированы технологические нарушения в сетях Бахчисарайского, Красногвардейского и Симферопольского районов. Об этом сообщают специалисты ГУП РК «Крымэнерго».

«По состоянию на 08:00 обесточены 12 воздушных линий. Полностью и частично без электроснабжения остаются 19 населенных пунктов — это свыше 6 000 абонентов. В аварийно-восстановительных работах задействовано 56 специалистов и спецтехника», — рассказывают на предприятии.

В период новогодних и рождественских каникул энергетики работают в режиме повышенной готовности.

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Вследствие сохранения штормовой погоды возможно возникновение аварийных повреждений линий электропередачи.

Напомним, что пресс-служба МЧС России по Республике Крым предупреждала о сложных погодных условиях, ожидающихся в Крыму в связи с выходом южного циклона: сильный дождь, переходящий в снег, в горах снег, местами очень сильные осадки, метель, сильные гололедно-изморозевые отложения, гололедица, а также усиление северо-восточного ветра с переходом на северо-западный скоростью до 25 м/с.