В Крыму дайвер погиб под катером

Вчера, 30 августа, в Крыму произошел несчастный случай, в результате которого погиб дайвер.

Крымской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности мореплавания в связи с наездом маломерного моторного судна в акватории Черного моря на аквалангиста, который в результате транспортного происшествия погиб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Несчастный случай произошел в районе селе Оленевка в 250 метрах от берега. 39-летний аквалангист находился в море без сигнального буя и других опознавательных знаков. На мужчину наехал маломерный моторный катер «Гранд».

По результатам проверки прокуратурой будет дана оценка действиям причастных лиц и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.

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