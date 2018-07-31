В Крыму девушку облили бензином и подожгли. ВИДЕО

Следственным отделом по городу Ялта Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью).Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления Следкома РФ.

По данным следствия, ночью 28 июля 2018 года обвиняемый на почве ревности в помещении, в котором жил со своей сожительницей, облил потерпевшую бензином, после чего поджег. Женщина с множественными ожогами частей тела была доставлена в больницу, где ей оказывается медицинская помощь.

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В настоящее время выясняются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Медики оказывают помощь девушке которую облили бензином и подожгли. ВИДЕО

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