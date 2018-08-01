В Крыму к 2020 году ожидается десятикратный дефицит электроэнергии

Дефицит мощности электроэнергии в Крыму к 2020 году вырастет в десятикратном размере по сравнению с нынешним. Об этом информационному агентству ТАСС сообщили в компании «КрымТэц».

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Генеральный директор «КрымТэц» Тарас ЦЕЛЫЙ рассказал, что на данный момент дефицит наблюдается в 60-80 МВт и потребление энергии в 1200-1300 МВт, но уже к 2020 году он поднимется до 635,1 МВт.

Планируется, что после ввода Сакской ТЭЦ, дефицит электроэнергии существующий на данный пропадет, но к 2020 году появится вновь. Связано это с тем, что Крым активно развивается и потребляемые мощности увеличиваются.

«При спросе потребления электроэнергии 2120 МВт в 2020 году фактический дефицит мощности составит 635,1 МВт даже при перетоке по энергомосту (Кубань — Крым) в объеме 800 МВт», — сказано в сообщении.

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