В Крыму машина слетела с дороги: погибли 2 человека

В Нижнегорском районе ВАЗ слетел с дороги в канал.
О ДТП сообщают очевидцы в социальной сети. Авария произошла в районе поворота с трассы в поселки Садовое и Октябрьское.
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В канал вылетел автомобиль ВАЗ 2110. Водитель «Десятки» не справился с управлением, выехал с проезжей части и попал в дренажный канал.
В результате аварии погибли 2 человека. Сотрудники МЧС деблокировали тела из автомобиля.
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