В Крыму машина слетела с дороги: погибли 2 человека

В Нижнегорском районе ВАЗ слетел с дороги в канал.

О ДТП сообщают очевидцы в социальной сети. Авария произошла в районе поворота с трассы в поселки Садовое и Октябрьское.

Читайте: Авария на Крымском мосту: на месте медики и спасатели

В канал вылетел автомобиль ВАЗ 2110. Водитель «Десятки» не справился с управлением, выехал с проезжей части и попал в дренажный канал.

В результате аварии погибли 2 человека. Сотрудники МЧС деблокировали тела из автомобиля.

Если у вас что-то случилось, сообщите об этом в соответствующую службу. Все важные номера Керчи вы найдете по ссылке: Полезные телефоны Керчи.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.