В Крыму молодые педагоги получат надбавку к зарплате

Уже с 1 апреля 2019 года смогут получать надбавку к зарплате 1492 молодых специалиста в Крыму. Об этом сообщает глава Республики Крым Сергей АКСЕНОВ на своей личной странице в «Facebook».

Глава Крыма совместно с вице-премьером Аллой ПАШУНКОВОЙ и министром образования РК Натальей ГОНЧАРОВОЙ обсудили меры поддержки молодых учителей Крыма.

«Решено, что с 1 апреля текущего года молодые специалисты, работающие менее трёх лет и находящиеся в возрасте до 35 лет, будут получать надбавку к зарплате в размере 5 000 рублей», — пишет Сергей АКСЕНОВ.

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На данный момент в Крыму, специалистов, попадающих под такие условия, всего 1492 человека.

«Все учреждения образования должны быть максимально укомплектованы – без этого у нас ничего не получится», — пишет АКСЕНОВ.

Глава Республики Крым отметил, что также необходимо проработать вопрос, связанный с предоставлением жилья молодым педагогам.