В Крыму мужчине отрезало ногу поездом

Диагноз — закрытая черепно-мозговая травма и травматическая ампутация правой голени.

Сотрудники транспортной полиции на станции Джанкой оказали первую неотложную помощь тяжело травмированному мужчине. Об этом сайту КерчьИНФО сообщает пресс-служба ведомства.

«В дежурную часть Линейного отдела полиции на станции Джанкой поступило сообщение о находящемся на подъездных путях травмированном железнодорожном составе мужчине. Наряд патрульно-постовой службы полиции немедленно выдвинулся в указанном направлении и благодаря грамотным действиям, по оказанию неотложной медицинской помощи, пострадавшего удалось спасти от смерти в результате большой кровопотери».

В ходе проверки выяснилось, что 34-летний мужчина переходил через пути, но на одном из них был состав. Мужчина решил забраться на вагон. В это время поезд тронулся после расцепки. Это подтверждает и свидетель произошедшего – работник железной дороги. В итоге мужчина не удержался на вагоне и упал на железнодорожное полотно.

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Медики районной больницы, куда был доставлен пострадавший, поставили диагноз — закрытая черепно-мозговая травма и травматическая ампутация правой голени. Кроме того, врачи установили факт алкогольного опьянения пострадавшего.

Решение о принятии мер наказания к мужчине со стороны законодательства Российской Федерации, будет принято после его выписки из реанимационного отделения больницы.

Сотрудники Крымского линейного управления МВД России на транспорте напоминают жителям и гостям Республики Крым, о соблюдении повышенных мер безопасности при нахождении вблизи и на объектах транспортной инфраструктуры. Переходите железнодорожные пути только в специально предназначенных для этого местах, предварительно убедившись в отсутствии приближающегося состава.

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