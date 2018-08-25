В Крыму начали разрабатывать план приоритетных видов спорта

К началу осени в Крыму подготовят планы развития спорта на полуострове. Разрабатывает планы правительство Крыма с министерством спорта Российской Федерации. Об этом журналистам КрымИНФОРМ рассказал глава Республики Крым Сергей АКСЕНОВ.

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«Крым по многим направлениям был всесоюзным центром подготовки сборных. Мы намерены эту деятельность продолжать. Мы договорились, что до 1 сентября составим приоритетные планы развития по направлениям, по видам спорта», — сказал глава РК.

Он отметил, что планы развития будут касаться материально-технического снабжения команд, помощи и обновлению существующих спортивных центров и команд и что не маловажно, так это улучшение социальных условий для занятия спортом.

Сергей АКСЕНОВ уточнил, что уже на данный момент в Крыму представлено множество видов спорта и самая главная задача – это создание условий для как профессиональных спортсменов, так и для любителей.

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