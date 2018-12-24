В Крыму назначили нового министра строительства и архитектуры

Глава Республики Крым Сергей АКСЕНОВ назначил Михаила ХРАМОВА новым министром строительства и архитектуры Республики Крым. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правительства региона. Об этом проинформировали Риа Новости Крым.

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«Назначить Храмова Михаила Михайловича на государственную должность Республики Крым – министра строительства и архитектуры Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым», – говорится в документе.

Ранее этот пост занимал Сергей Кононов, который ушел в отставку по собственному желанию, написав заявление 10 декабря. Официально он покинул пост 21 декабря.