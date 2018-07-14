В Крыму назначили ответственного за бытовые отходы

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма определило регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом РИА Крым сообщила пресс-служба ведомства.

Две компании победительницы с начала следующего года будут назначены ответственными за сбор, утилизацию обезвреживание и захоронение отходов на полуострове.

«В Крыму проведены соответствующие отборы, по результатам которых определены два оператора: ООО «Альтфатер Крым», который будет действовать на территории городов Ялта и Алушта, и ГУП РК «Крымэкоресурсы», отвечающий за всю оставшуюся часть полуострова», — отметили в ведомстве.

В сообщении также уточняется, что операторы могут сами выполнять свою работу или привлекать для этого другие лица в этой сфере услуг.

По словам министра ЖКХ Виталия ГЛОТОВА, выбор регионального оператора, упрощает контроль в области данной услуги.

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