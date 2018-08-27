В Крыму не видят необходимости в присутствии крупнейших банков России

Банковская система на полуострове работает достаточно эффективно. К такому мнению пришел вице-президент Ассоциации банков РФ Андрей МЕЛЬНИКОВ. Об этом он рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму».

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Экспертом было отмечено, что присутствие крупных российских банков на полуострове – не нужно.

«Наверное, хотелось бы, чтобы конкуренция на территории Крыма и Севастополя была повыше, но РНКБ, как крупнейший участник крымского рынка, является эффективным игроком, выполняет практически весь базовый набор функций, расширяет спектр услуг, которые предоставляются. Такой необходимости, чтобы здесь присутствовали крупнейшие банки, – нет. Это было бы желательно, но система сложилась и работает достаточно хорошо», — подчеркнул он в эфире.

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