В Крыму несколько районов снова без электричества

Больше всего пострадали пострадали сети Ленинского, Белогорского, Раздольненского, Бахчисарайского, Черноморского районов, а также города Бахчисарай.

Сильный дождь и штормовой ветер стали причиной повреждений воздушных линий электропередачи в нескольких районах Республики Крым. Больше всего пострадали сети Ленинского, Белогорского, Раздольненского,

Бахчисарайского, Черноморского районов, а также города Бахчисарай. За сутки 24 декабря отключались 32 ЛЭП 6-10 кВ. Энергетики оперативно устраняют повреждения, работы затрудняет сильный ветер, раскисший из-за дождя грунт.

По состоянию на 08:00 обесточены 12 ВЛ 10 кВ (8 из них частично). Ожидают восстановления электроснабжения около 2,5 тысячи потребителей в 18 населенных пунктах (10 – частично). Больше всего обесточенных –

более 1,1 тысячи абонентов – в г. Бахчисарае.

С 8:00 24 декабря, на время действия штормового предупреждения в ГУП РК «Крымэнерго» действует режим повышенной готовности.

Напомним, на период 24-25 декабря ГУ МЧС России по Республике Крым предупредило об опасных гидрометеорологических явлениях: в связи с прохождением холодного фронта в Крыму ожидаются сильные дожди, переходящие в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки; отложение мокрого снега, гололед, гололедица; очень сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер 20-25 м/с.

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Вследствие штормовой погоды возможно возникновение аварийных повреждений линий электропередачи. Сообщайте об отключениях на «горячую линию» ГУП РК «Крымэнерго» по телефонам: 8 800 50 60 007 — с мобильного, 800 50 60 007 — со стационарного, +7 978 993 69 51 — номер для приема SMS-информации об аварии

(указывайте населенный пункт и адрес).

В штормовую погоду старайтесь не находиться под проводами электропередачи. Не приближайтесь к лежащему на земле проводу на расстояние ближе 8-10 м — это опасно для жизни! Поражение электрическим

током происходит даже без прикосновения к проводу ВЛ электропередачи!