В Крыму оборвалась тарзанка с ребенком (ВИДЕО)

Как и в нашем городе, все крымские набережные пестрят многочисленными частными аттракционами для детей. И многие из них не соответствуют даже минимальным требованиям безопасности. Одно из таких развлечений чуть не обернулось трагедией для семилетней девочки и ее мамы, решившей «порадовать» ребенка прыжками на батуте.

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Несмотря на мнимую безопасность, обеспечиваемую системой, которая «надежно» держит ребенка, один из тросов оборвался прямо в процессе прыжков. К счастью, девочка не получила серьезных травм. Но, глядя на окружающие батут забор и железный навес, мы прекрасно понимаем, что исход подобного мероприятия не всегда может оказаться благополучным.

Оборвались качели с ребенком. Видео

Видео: Крыминформ

Случай на феодосийской набережной — частный, но наглядно иллюстрирующий ситуацию с аттракционами во всем Крыму и в Керчи в том числе. Собственники батутов и других развлечений гонятся за быстрой наживой, не заботясь о безопасности маленьких посетителей. И, похоже, никто не контролирует этот вопрос. Но если в других городах полуострова у родителей есть альтернатива — не доверять жизнь и здоровье детей безответственным частникам, а отправиться на городской аттракцион, проверенный всеми инстанциями, — то в Керчи такой альтернативы нет. Наш парк уже давно находится в плачевном состоянии и может служить разве что декорациями. И никто не знает, когда керченские аттракционы снова заработают, — даже чиновники, ответственные за решение этого вопроса.

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