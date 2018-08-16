В Крыму обсудили межрегиональные маршруты через Крымский мост

В Крыму обсудили межрегиональные маршруты через Крымский мост

В Министерстве транспорта Крыма прошло расширенное совещание с руководителями ФБУ «Росавтотранс», «Ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма», ГУП РК «Крымавтотранс».

Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

«На встрече участники обсудили вопросы функционирования межрегиональных автобусных маршрутов, которые осуществляют движение через Крымский мост. В ходе мероприятия определен порядок взаимодействия по вопросам организации региональных маршрутов на материковую часть России», — говорится в сообщении.

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Планируется поэтапная замена разрешительных документов для осуществления перевозок по данным маршрутам.

 

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