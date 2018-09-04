В Крыму объявили штормовое предупреждение

Несмотря на чудесную погоду, наблюдаемую в первых числах сентября, в Крыму объявляется штормовое предупреждение.

МЧС России по Республике Крым предупреждает, что в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 4 сентября 2018 года в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 17-22 м/с.

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Из-за сильного ветра и осадков прогнозируются чрезвычайные ситуации на акватории Чёрного и Азовского морей, а также Керченского пролива.

Возможны затруднения в работе всех видов транспорта, а также переправы Порт «Кавказ».

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