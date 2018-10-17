В Крыму объявлен трехдневный траур

В связи с трагическими событиями в Керченском политехническом колледже, в Крыму объявлен трехдневный траур. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Напомним, что сегодня в обеденное время в Керченском политехническом колледже прогремела серия выстрелов и взрыв. По официальной информации на преподавателей и студентов колледжа напал Владислав РОСЛЯКОВ, который учился в этом же политехе. Сообщается о нескольких десятках пострадавших, они получили травмы тяжелой и средней тяжести, еще 17 человек скончалось.

На месте событий до сих пор оцеплена территория. Работают спецслужбы.

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Свои соболезнования пострадавшим в этой трагедии и их родственникам направили не только российские политики, но и главы других государств.

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