В Крыму оправдали мужчину, обвиняемого в убийстве

Суд присяжных в Крыму впервые вынес оправдательный приговор.

Органами предварительного расследования 25-летний житель города Саки, ранее не имевший проблем с законом, обвинялся в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба Сакского городского суда.

Согласно материалам уголовного дела, 29 октября 2017 года, в вечернее время, предполагая причастность некоего гражданина к избиению матери его девушки, подсудимый нанес ему один удар палкой и не менее 4 ударов кулаком в область головы и верхних конечностей, причинив ему телесные повреждения. От полученных травм 54-летний гражданин скончался в районной больнице.

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Уголовное дело было рассмотрено судом с участием коллегии присяжных заседателей.

В судебном заседании подсудимый не признал себя виновным в убийстве.

«Коллегия присяжных заседателей сочла доказанным то, что деяние имело место. Вместе с тем, признав его невиновным в совершении убийства, коллегия присяжных заседателей единодушно вынесла оправдательный вердикт», — рассказали в пресс-службе.

Избранная подсудимому на период судебного разбирательства мера пресечения в виде домашнего ареста судом отменена, и он освобожден в зале судебного заседания.

Вчера, 2 октября 2018 года, на основании оправдательного вердикта присяжных заседателей суд вынес в отношении подсудимого оправдательный приговор, который пока что в силу не вступил.

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