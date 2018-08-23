В Крыму ответили на призыв депутата Рады «уничтожить Крымский мост»

В Верховной раде призвали «союзников на Кавказе» уничтожить Крымский мост.

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук предложил украинским спецслужбам найти помощников для уничтожения Крымского моста. Парламентарий выразил уверенность в том, что конструкция была построена исключительно для того, чтобы «закрыть, дестабилизировать и захватить» Азовское море. Об этом сообщила дирекция вещания на русском языке МИА «Россия сегодня».

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В эфире телеканала «112 Украина» Мосийчук заявил, что украинские спецслужбы и украинцы должны уделить внимание, возможно, через наших союзников на Кавказе, уничтожению Крымского моста. При этом депутат не уточнил, каких именно союзников он имеет в виду. Также депутат выразил надежду, что избавиться от моста Киеву помогут высшие силы и «природная стихия».

Мосийчук неоднократно делал громкие заявления в отношении Крымского моста. Так, в мае он назвал конструкцию «вражеской инфраструктурой» и подчеркнул, что лично принял бы участие в уничтожении моста, если бы занимал должность министра обороны.

Политолог, член Общественной палаты Республики Крым Денис Батурин в эфире радио «Sputnik» объяснил, о чем, по его мнению, свидетельствуют подобные призывы со стороны украинского депутата:

«Предложение Игоря Мосийчука носит, прежде всего, популистский характер – для того, чтобы засветиться в СМИ. А «помощники» на Северном Кавказе для совершения теракта – это виртуальные, но отчасти и реальные, контакты украинских националистов с террористическими организациями, которые существовали на Кавказе после распада СССР. И сейчас Мосийчук считает, что такие организации до сих пор достаточны, готовы и имеют возможность участвовать в борьбе некоторых украинских патриотов с российским государством… Данное предложение бредовое, но, к сожалению, отражает ситуацию в идеологическом поле Украины».

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