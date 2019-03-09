В Крыму пенсионер МВД выращивал наркотики

За незаконное культивирование наркотических средств в особо крупных размерах и их хранение житель Ленинского района получил три года лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.

В мае 2018 года бывший сотрудник МВД, находящийся на пенсии, приобрел на рынке в Феодосии семена конопли. Мужчина высадил семена в грунт теплицы на территории собственного домовладения, и незаконно выращивал наркосодержащие растения. В июле 2018 года мужчина сорвал несколько выращенных кустов и перенес их на «сушку» в хозяйственное помещение.

Читайте:В Крыму 40-летний мужчина прятался под кроватью от судебных приставов

В ходе оперативно-розыскных мероприятия сотрудники полиции установили противоправные действия гражданина.

Житель Ленинского района полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд вынес мужчине приговор за совершение преступления с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 3 года и 2 месяца.