В Крыму планируется восстановить паромное сообщение с Турцией

Ведутся переговоры о возобновлении паромного сообщения между Турцией и Крымом.

«Провели встречу с экспедиторами, судовладельцами по началу работы прямой автопаромной линии Турция — Крым — Турция… Время, когда запустим, полагаю, будет осенью… Предполагается, что паром сможет ходить в Турцию из порта Керчь, ближайшего к автомобильному мосту через Керченский пролив» – сообщил гендиректор госпредприятия «Крымские морские порты» Алексей ВОЛКОВ.

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Он отметил, что уже определена и согласована номенклатура грузов. Порты и службы готовы. Предоставлены комфортные условия будущего сотрудничества. Сейчас ждут решения партнеров и подписания договора. Пассажирское морское сообщение с Турцией планируется запустить в 2019 году.

Ранее существовало паромное сообщение между Севастополем и турецким Зонгулдаком. В 2017 году по решению турецкой стороны было принято решение не принимать корабли, прибывающие из портов Крыма.

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