В Крыму планируют активно развивать велоспорт

Министерство спорта России планирует заняться активным развитием велоспорта в Крыму. Об этом журналистам РИА Новости Крым в Симферополе сообщил глава ведомства Павел КОЛОБКОВ.

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Он отметил, что в Крыму данный вид спорта отлично подходит из-за качества дорог, перепадов высот и уровня дорожного движения.

По его словам, велоспорт привлечет на полуостров не только отечественных, но и зарубежных спортсменов.

«Потому что велоспорт связан с туризмом, велосипедисты — это, наверное, наиболее активная туристическая составляющая», — рассказал глава ведомства.

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