В Крыму планируют организовать морское сообщение между приморскими городами

Крымские власти обсуждают вопрос организации морского пассажирского сообщения между городами полуострова. Данную тему обсудили на пятом Крымском транспортном форуме в Алуште.

Для данных целей планируется приобрести 20 судов. Однако тип судов на данный момент не определен.

Опытный образец судна, которое может курсировать между приморскими городами Крыма, разработала компания из Санкт-Петербурга.

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«Возможно, они передадут нам его в опытную эксплуатацию, и по результатам тестирования мы будем определяться, какой вид судна будет использоваться для морских перевозок», — рассказали в Министерстве транспорта РК.

Также в ведомстве выразили уверенность, что планы по организации морского пассажирского сообщения между городами полуострова будут осуществлены. Об этом сообщает издание Новости Крыма.

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