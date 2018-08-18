В Крыму планируют открыть первый приют для бездомных животных

В Симферополе планируется открыть первый в Крыму приют для бездомных животных. О том, как идет строительство узнавала «Крымская газета».

Проблема с бездомными животными очень острая как в Керчи, так и во всем Крыму. На данный момент практически во всех муниципальных образованиях полуострова идет стерилизация бродячих собак. Она проходит по принципу «отлов – стерилизация – выпуск на прежнее место обитания». А результат от такого метода будет виден только лет через пять.

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Передержки, на данный момент, существуют даже не во всех городах Крыма и строятся вручную на деньги волонтеров. Приют в Симферополе будет первым во всем Крыму. Его открытие планируется к концу 2019 года.

Заместитель главы администрации Симферополя Сергей КРУЦЮК заверил:

«Подрядчик выполняет все работы по графику, никаких подозрений в срыве сроков нет. Проектом предусмотрено строительство хозяйственного и административного блоков, крытых вольеров на 148 животных, ветеринарной клиники с возможностью содержания 30 взрослых собак, 20 щенков и 70 котов, а также пожарных резервуаров и очистных сооружений».

Также чиновником было отмечено, что при приюте будет находиться и ветеринарный объект, в котором будет находиться все необходимое для оказания услуг.

К сожалению, на данный момент не известно, планируется ли строить приют в Керчи, так как одним приютом проблемы бездомных животных не решить, особенно в нашем городе, где проблемы по данному вопросу наблюдаются ежедневно.

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