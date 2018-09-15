В Крыму планируют построить центр по изучению пещеры найденной под «Тавридой»

Ученые из Крымского федерального университета предложили создать в Крыму научный центр, который будет заниматься исследованием пещеры найденной в середине лета при строительстве трассы «Таврида». Об этом информационному агентству ТАСС сообщил председатель совета Российского союза спелеологов, ученый секретарь Крымского отделения Российского географического общества Геннадий САМОХИН.

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«КФУ планирует создать на базе обнаруженной пещеры научный стационар или даже центр, где будут защищаться специалисты в области палеонтологии, микробиологии, гидрологии и ряде других отраслей науки. Собираем все необходимые документы. Открытие центра может занять около года», — заявил Геннадий САМОХИН.

Он рассказал, что предполагается строительство здания, которое будет оборудовано научными лабораториями. Это позволит получить новые знания об образовании пещер в Крыму и минералов.

«Это будет служить продвижению науки и позволит, как студентам, так и ученым не только из Крыма, изучать пещеру. У нас уже есть договоренности с учеными из Самары и Уфы, которые будут приезжать сюда для проведения исследований», — добавил спелеолог.

Ученый добавил, что пещера обследована только на 1,3 км и она может простираться на большее расстояние. Подобные пещеры были найдены на западной Украине и в Пермском крае. В первом случае протяженность пещеры составляла более 230 км, а во втором более 30 км.

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