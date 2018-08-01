В Крыму подсчитали количество питьевой воды в водохранилищах

Крым не станет испытывать недостаток питьевой воды сейчас и в будущем тоже. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил заместитель председателя Госсовета Республики Крым Эдип ГАФАРОВ.

Им было отмечено, что объемов воды, которые присутствуют на данный момент в водохранилищах Крыма, а это порядка 200 миллионов кубометров, должно хватить еще на долгое время.

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В тоже время Эдип ГАФАРОВ заявил, что нужно все равно создавать условия для собирания и хранения воды.

«В Крыму воды хватает, особенно питьевой. У нас 23 водохранилища, восемь из них наливные, 15 на естественном стоке. Если оценивать это хозяйство, то в запасе у нас есть около 200 млн кубов воды питьевого назначения. При этом некоторые в этом году даже производят поливы на площади 14-15 тыс га. Это неплохая цифра, если говорить о том, что у нас перекрыт Северо-Крымский канал. Я шесть лет работал первым заместителем председателя Госкомводхоза Республики и могу ответственно сказать, что с питьевым водоснабжением у нас проблем не будет», — подчеркнул Гафаров.

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