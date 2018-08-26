В Крыму попытаются возродить парусный спорт

Министерство спорта Российской Федерации вместе с властями Крыма начнет разрабатывать план, который смог бы возродить парусный вид спорта в Крыму. Об этом пишет Комсомольская правда.
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Как рассказал министр спорта России Павел КОЛОБКОВ, полуостров – идеальное места для развития этого вида спорта, а во времена СССР, Крым был главной базой для подготовки команд.
«Поэтому в наших ближайших планах вместе с руководством Республики продумать план действий по возрождению парусного спорта. Для подготовки сборных команд, спортсменов лучшего места сложно и придумать», – сказал Колобков на пресс-конференции в Коктебеле в рамках второго дня фестиваля Koktebel Jazz Party.