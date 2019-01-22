В Крыму построят приют для бездомных

Строительство республиканского приюта для бездомных планируется начать в 2020 году. Об этом сообщает Риа Новости Крым со ссылкой на главу Крыма Сергея АКСЁНОВА.

По его словам, к проектированию приюта для бездомных должны приступить в этом году, а к строительству — в следующем.

«Такой приют нужен, решения должны быть приняты. В свое время, когда шел процесс возвращения Крыма на историческую Родину, до этого дело не дошло. Но сейчас, когда политически ситуация обозначена, деньги на проект будут выделены», — сказал АКСЁНОВ.

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Проектирование строительства приюта для бездомных граждан в Симферополе в прошлом году не началось из-за сложностей с поиском подходящего земельного участка.