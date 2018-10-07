В Крыму потратили 30 млрд рублей на медицину и образование

С начала 2018 года в Крыму расходы на всю социально-культурную сферу составили более 40 млрд рублей. Об этом РИА Новости Крым сообщила министр финансов Республики Крым Ирина КИВИКО.

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Данная сумма оказалась больше на 2 млрд рублей, чем за аналогичный период прошлого года.

«Заявленные расходы в сентябре от главных распорядителей бюджетных средств республики профинансированы министерством своевременно и в полном объеме», — рассказала министр финансов.

По её словам, министерству образования, науки и молодёжи Крыма было перечислено 17,6 млрд рублей. Кроме этого, Ирина КИВИКО рассказала, что министерству здравоохранения Крыма было направлено более 12 млрд рублей, 8,4 млрд рублей получил Минтруд, почти 1,2 млрд рублей – министерство культуры и 417,1 млрд рублей – министерство спорта.

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