В Крыму повысились цены на эвакуацию автомобилей

Журналисты КерчьИНФО узнали повысились ли цены на эвакуацию автомобиля в Керчи.

В Крыму продолжают действовать долгосрочные тарифы на перемещение и хранение задержанных транспортных средств. В соответствии с приказами вышеуказанного ведомства, тарифы на перемещение и хранение транспорта, задержанного за нарушения правил дорожного движения, установлены на 3 года с ежегодной индексацией. Об этом сообщает пресс-служба государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым.

«С 1 января 2019 года тариф на перемещение по Республике Крым составил 2023 рубля, по Симферополю — 2792 рубля, в Ялте – 2300 рублей, в Алуште – 2843 рубля. Стоимость хранения автомобилей категории В, D массой до 3,5 тонн составила от 26 до 92 рублей за час хранения», — рассказывают в пресс-службе.

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Сколько стоит забрать машину со штрафстоянки в Керчи?

На керченской штрафстоянке журналистам КерчьИНФО сообщили, что тариф на эвакуацию автомобиля для горожан пока что остаётся прежним.

Чтобы забрать свой автомобиль необходимо оплатить работу эвакуатора (1 934 рубля) и простой на стоянке (первый час бесплатно, а затем по 25 рублей в час, за сутки — 600 рублей). И не забудьте, что вам выпишут штраф на неправильную парковку. Это 1 500 рублей.