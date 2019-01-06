В Крыму продолжают наращивать промышленное производство

С января по октябрь 2018 года индекс промышленного производства пищевых продуктов превысил уровень прошлого года на 13,4%, а индекс промышленного производства напитков – почти на 12%. Об этом сообщили в пресс-службе главы Республики Крым Сергея АКСЕНОВА, пишет РИА Новости Крым.

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Благодаря данным полученным от предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Крыма за данный период возросло производство мяса крупного рогатого скота в 2,3 раза, свинины – увеличилось на 15,3%, молока – на 10%, а сыров, сырных продуктов и также творога – на 40,3%.

Помимо этого, пресс-службе рассказали, что выросло производство игристого вина и шампанского на 49,2% и также безалкогольных напитков – на 11,7%.