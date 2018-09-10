В Крыму состоится военно-исторический фестиваль

С 13 по 16 сентября в Крыму пройдёт V Крымский военно-исторический фестиваль, перед зрителями которого предстанет история Крыма и Севастополя.

Основные события праздника состоятся в Парке живой истории «Федюхины высоты», который расположен у поселка Первомайка в Балаклавском районе.

За 4 дня его гости познакомятся с культурой Крыма времен Митридата Евпатора — величайшего царя Античности, научатся торговаться как хитрые византийские купцы, выяснят все о строительстве генуэзского дома 600 лет назад, освоят методы, которые применял во время Крымской войны легендарный хирург Николай Пирогов, увидеть две масштабные реконструкции XX века — по событиям Афганской и Великой Отечественной войн и т. д. А кульминацией фестиваля станет реконструкция освобождения Севастополя советскими войсками в 1944 году.

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В нем примут участие более 300 реконструкторов периода Великой Отечественной войны, артиллерийские орудия и другая военная техника, стоявшая на вооружении в сороковых годах прошлого века. А массовое применение пиротехники позволит зрителям в буквальном смысле «понюхать пороху». На глазах у гостей фестиваля советские самолеты сойдутся в бою с немецкими.

ГРАФИК РАБОТЫ И ОСОБАЯ ПРОГРАММА V КРЫМСКОГО ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ

13 сентября 15:00-19:00

Парк живой истории «Федюхины высоты», у пос. Первомайка, Балаклавский р-н

17:00-17:30 — военные состязания дружин Древней Руси (площадка «Древняя Русь»);

18:00-18:30 — воинские состязания времен Античности (площадка «Античность»).

14 сентября 15:00-19:00

Парк живой истории «Федюхины высоты», у пос. Первомайка, Балаклавский р-н

16:00-16:30 — показательное выступление солдат Гражданской войны в США (площадка «Гражданская война в США»);

17:00-17:30 — военные состязания дружин Древней Руси (площадка «Древняя Русь»);

18:00-18:30 — воинские состязания времен Античности (площадка «Античность»).

15 сентября 12:00-19:00

Парк живой истории «Федюхины высоты», у пос. Первомайка, Балаклавский р-н

12:30-13:00 — воинские состязания времен Античности (площадка «Античность»);

13:30-14:00 — военные состязания дружин Древней Руси (площадка «Древняя Русь»);

17:30-17:30 — окончание работы площадок;

17:30-19:00 — реконструкция эпизода сражений Великой Отечественной войны (плац-театр).

16 сентября 12:00-16:00

Парк живой истории «Федюхины высоты», у пос. Первомайка, Балаклавский р-н

12:30-13:00 — воинские состязания времен Античности (площадка «Античность»);

13:30-14:00 — военные состязания дружин Древней Руси (площадка «Древняя Русь»)

14:40-15:00 — окончание работы площадок;

15:00-16:00 — реконструкция эпизода сражений Афганской войны (плац-театр).

Программа площадки «Крымская война»

Михайловская батарея (можно добраться на катерах из Артбухты)

Начало работы каждого открытого дня сопровождаются пушечным залпом.

15 сентября, 18:00 — представление солдатского кукольного театра «Гиньоль» (XIX в.);

16 сентября, 15:00 — представление солдатского кукольного театра «Гиньоль» (XIX в.).

В дни фестиваля до парка живой истории «Федюхины высоты» будет ходить специально организованный общественный транспорт, интервал движения которого составляет от 10 до 20 минут. Доставка будет осуществляться с остановки «5-й километр» — от кафе «Золотое кольцо» (место отправления автобусов № 3, 8, 23, 108).

Обратно в город автобусы также будут идти до остановки «5-й километр».

Во избежание пробок по пути на фестиваль, организаторы рекомендуют оставить машины дома и пользоваться услугами общественного транспорта, который будет стоить от 50 до 80 рублей в одну сторону.

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