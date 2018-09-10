В Крыму состоится военно-исторический фестиваль

С 13 по 16 сентября в Крыму пройдёт V Крымский военно-исторический фестиваль, перед зрителями которого предстанет история Крыма и Севастополя.
Основные события праздника состоятся в Парке живой истории «Федюхины высоты», который расположен у поселка Первомайка в Балаклавском районе.
За 4 дня его гости познакомятся с культурой Крыма времен Митридата Евпатора — величайшего царя Античности, научатся торговаться как хитрые византийские купцы, выяснят все о строительстве генуэзского дома 600 лет назад, освоят методы, которые применял во время Крымской войны легендарный хирург Николай Пирогов, увидеть две масштабные реконструкции XX века — по событиям Афганской и Великой Отечественной войн и т. д. А кульминацией фестиваля станет реконструкция освобождения Севастополя советскими войсками в 1944 году.
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В нем примут участие более 300 реконструкторов периода Великой Отечественной войны, артиллерийские орудия и другая военная техника, стоявшая на вооружении в сороковых годах прошлого века. А массовое применение пиротехники позволит зрителям в буквальном смысле «понюхать пороху». На глазах у гостей фестиваля советские самолеты сойдутся в бою с немецкими.
ГРАФИК РАБОТЫ И ОСОБАЯ ПРОГРАММА V КРЫМСКОГО ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ
13 сентября 15:00-19:00
Парк живой истории «Федюхины высоты», у пос. Первомайка, Балаклавский р-н
- 17:00-17:30 — военные состязания дружин Древней Руси (площадка «Древняя Русь»);
- 18:00-18:30 — воинские состязания времен Античности (площадка «Античность»).
14 сентября 15:00-19:00
Парк живой истории «Федюхины высоты», у пос. Первомайка, Балаклавский р-н
- 16:00-16:30 — показательное выступление солдат Гражданской войны в США (площадка «Гражданская война в США»);
- 17:00-17:30 — военные состязания дружин Древней Руси (площадка «Древняя Русь»);
- 18:00-18:30 — воинские состязания времен Античности (площадка «Античность»).
15 сентября 12:00-19:00
Парк живой истории «Федюхины высоты», у пос. Первомайка, Балаклавский р-н
- 12:30-13:00 — воинские состязания времен Античности (площадка «Античность»);
- 13:30-14:00 — военные состязания дружин Древней Руси (площадка «Древняя Русь»);
- 17:30-17:30 — окончание работы площадок;
- 17:30-19:00 — реконструкция эпизода сражений Великой Отечественной войны (плац-театр).
16 сентября 12:00-16:00
Парк живой истории «Федюхины высоты», у пос. Первомайка, Балаклавский р-н
- 12:30-13:00 — воинские состязания времен Античности (площадка «Античность»);
- 13:30-14:00 — военные состязания дружин Древней Руси (площадка «Древняя Русь»)
- 14:40-15:00 — окончание работы площадок;
- 15:00-16:00 — реконструкция эпизода сражений Афганской войны (плац-театр).
Программа площадки «Крымская война»
Михайловская батарея (можно добраться на катерах из Артбухты)
Начало работы каждого открытого дня сопровождаются пушечным залпом.
- 15 сентября, 18:00 — представление солдатского кукольного театра «Гиньоль» (XIX в.);
- 16 сентября, 15:00 — представление солдатского кукольного театра «Гиньоль» (XIX в.).
В дни фестиваля до парка живой истории «Федюхины высоты» будет ходить специально организованный общественный транспорт, интервал движения которого составляет от 10 до 20 минут. Доставка будет осуществляться с остановки «5-й километр» — от кафе «Золотое кольцо» (место отправления автобусов № 3, 8, 23, 108).
Обратно в город автобусы также будут идти до остановки «5-й километр».
Во избежание пробок по пути на фестиваль, организаторы рекомендуют оставить машины дома и пользоваться услугами общественного транспорта, который будет стоить от 50 до 80 рублей в одну сторону.