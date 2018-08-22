В Крыму пропала семья из Украины

В Крыму разыскивают семью с двумя детьми на красном автомобиле Skoda.

Семья Киливник из Украины проехали отдыхать в Крым и не вернулись домой. Как сообщают знакомые пропавших, Дина и Иван должны были еще 18 августа выйти из отпуска на работу. Последний раз они выходили на связь 10 августа перед границей на Чонгаре.

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С ними были и дети — Дарья и Тимофей. Семья передвигается на красном автомобиле Skoda, госномер АЕ 5664 СА. Отдыхающие планировали остановиться в районе поселка Межводное.

Последний раз были замечены на парковке гипермаркета «Ашан» в Симферополе.

Если вы владеете какой либо информацией о семье или видели их автомобиль — сообщите в правоохранительные органы.

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