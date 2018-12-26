Керчане стали золотыми призёрами соревнований по пожарному многоборью (ФОТО)

Сегодня в спортивном зале 1-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым впервые состоялись соревнования по пожарному многоборью, в которых приняли участие сотрудники подразделений ГУ МЧС России по РК. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам заместителя начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Алексея ЕРЁМЕНКО, пожарный кроссфит – это циклическая тренировка без отдыха, серия силовых упражнений высокой интенсивности, которые участники должны выполнять одно за другим без перерыва.

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Для участия в соревнованиях прибыли сборные команды в составе 2-х человек: начальник караула и пожарный. После прохождения участниками соревнований всех этапов, подсчитывается время. Результат команды суммируется исходя из суммы времени двух её участников.

«В полном боевом обмундировании огнеборцы должны были выполнить все восемь этапов, которые включают в себя надевание боевое одежды и включение воздушного дыхательного аппарата, подъем по трехколенной лестнице в окно 2-го этажа, подъем груза спасательной веревкой из окна, перекантовка покрышки колеса на расстояние 10 метров, перенос двух гирь весом 32 кг, прокладка пожарного рукава, рывок гири весом 24 кг 10 раз, а также транспортировка имитатора пострадавшего весом 60 кг волоком спиной вперед», — рассказали в пресс-службе.

По итогам суровых испытаний золотыми призерами соревнований команда города Керчь, второе место заняли сотрудники Специализированного отряда ГУ МЧС России по Республике Крым, и почетное третье место заняли огнеборцы Симферополя. Команды-победители были награждены кубками и грамотами.

В Крыму прошли соревнования по пожарному многоборью