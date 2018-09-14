В Крыму рассматривают причины загрязнения воздуха в Армянске: первая причина — диверсия Украины

Вице-пример Крыма рассказ о 6 возможных причинах загрязнения воздуха в Армянске химическими веществами.
На первом месте из возможных причин власти Крыма ставят возможную диверсию Украины.
«На сегодняшний день существует шесть версий относительно причин выброса загрязняющих веществ в атмосферу. Первая – сброс неустановленных химических веществ со стороны сопредельного государства», – сказал Игорь МИХАЙЛИЧЕНКО журналистам «Крыминформ».
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Экологическая ситуация в районе Армянска также могла ухудшиться из-за превышения выброса вредных веществ ООО «Титановые инвестиции», АО «Бром или «ПАО «Крымский содовый завод». Кроме того, рассматривается версия превышение объёмов и концентрации сбросов сернистой кислоты ООО «Титановые инвестиции» в так называемый кислотонакопитель титанового завода, нарушение правил эксплуатации кислотонакопителя ООО «Титановые инвестиции».