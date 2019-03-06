В Крыму разработали меры против «пиратов» в Керченском проливе

Правительство Крыма совместно с пограничными службами обсудили мероприятия борьбы против рейдерства и пиратства в Азовском море. Об этом журналистам ТАСС сообщил Глава РК Сергей АКСЕНОВ.

«Мы осуждаем пиратские действия соседнего государства. Сделаем максимально все, чтобы ни один наш рыбак не попался больше в такую ловушку», — отметил АКСЕНОВ.

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Выработанные меры должны помешать возможным случаям захвата российских рыбаков в Азовском море, аналогичным задержанию «Норда» и членов его экипажа.

Также Глава Республики отметил, что команда моряков с судна «Норд» не останется без поддержки и в ближайшее время вопрос с приобретением нового судна для рыбаков будет решен.