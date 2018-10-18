В Крыму разработают меры безопасности в учебных заведениях

В ближайшее время в Крыму начнут разрабатывать меры по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях Крыма. Об этом РИА Новости Крым в Керчи сообщил глава Республики Крым Сергей АКСЁНОВ.

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Разработкой данных мер будет заниматься межведомственная рабочая группа.

«Мы с Анной Юрьевной (Кузнецовой, детским омбудсменом России — ред.) и с Ольгой Юрьевной Васильевой (министром просвещения РФ — ред.) договорились, что мы такую рабочую группу создадим в течение одной недели, с представителями аппарата представителя президента в Республике Крым выработаем предложения и с точки зрения профилактики (правонарушений в образовательных учреждений — ред.), и с точки зрения безопасности. Это будет отдельный план действий», — отметил он.

Детский омбудсмен России Анна КУЗНЕЦОВА пояснила, что в работе комиссии примут участие представители разных ведомств.

«С одной стороны, мы понимаем, что есть специфика региона. С другой стороны, мы понимаем, что есть системные сбои, которые нужно, безусловно, устранять. Есть комплекс предложений, который касается как федеральных решений, так и региональных… Будет создана временная рабочая группа с участием уполномоченных ведомств исполнительной власти, представителей администрации и руководства Крыма, для того чтобы выработать точный перечень мер», — пояснила она.

По словам омбудсмена, данные меры должны подготовить уже к концу следующей недели.

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