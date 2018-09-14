Несчастный случай в Азовском море: в Крыму разыскивают упавшего за борт моряка

В дежурную часть Керченского линейного отдела полиции МВД России обратился 58-летний мужчина с заявлением о пропаже своего 35-летнего сына. Он рассказал полицейским о том, что сын перестал выходить на связь с родственниками с 9 сентября. В ходе проведения неотложных мероприятий было установлено, что 35-летний мужчина работал матросом на одном из рыболовецких судов с портом приписки в городе Керчь. Об этом сообщает транспортная полиция Юга России.

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Судно находилось на промысле по вылову рыбы в водах Азовского моря, в районе города Бердянск. Поздним вечером 9 сентября матрос вышел на палубу, облокотился на борт судна и упал в море. Все это происходило на глазах у другого члена экипажа, который после падения в воду пострадавшего стал бросать ему спасательные круги.

Капитаном судна был передан в эфир сигнал – «Человек за бортом», и была спущена на воду лодка с членами команды, но поиск в темноте не принес результатов. К спасательной операции подключились другие суда, находившиеся в данном районе моря. Однако 35-летний матрос найден не был. Поисково-спасательная операция была прекращена с наступлением темноты 11 сентября.

Сотрудниками полиции по данному факту проводятся проверочные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии. Собранный материал будет передан в следственные органы для дальнейшего принятия решения.

Крымское линейное управление МВД России на транспорте просит жителей Республики Крым обратить внимание на приметы разыскиваемого Пришляка Василия Владимировича, 23.02.1983 г.р.: на вид 30-35 лет, рост 174-176 см, среднего телосложения; прическа короткая; волос темный с сединой; на правой руке между большим и указательным пальцами татуировка в виде солнышка похожего на звездочку; на левой руке на безымянном пальце серебряное кольцо с надписью «спаси и сохрани»; на правой руке были наручные часы, металлические марки «Hilfiger»; на левой ноге на задней части бедра шрам примерно 3-4 см; в левом ухе нарост в виде шишечки 0,5-1 см.

Был одет в белую футболку и тёмные штаны.

В случае обнаружения Пришляка Василия Владимировича, просим сообщить по телефонам:

Дежурная часть: – (36561) 7-98-05; с.т. +7(978) 022-6715,

+7(999) 461-1365

Отдел уголовного розыска — +7(978) 728-1977, +7(999) 461-1361

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